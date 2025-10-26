Поколение Z выходит на улицы

Молодежь по всему миру — от Марокко и Мадагаскара до Непала и Перу — выходит на улицы с требованием перемен. Соцсети, мессенджеры и мемы стали новыми инструментами протеста, позволяя объединять локальные движения в глобальные волны недовольства