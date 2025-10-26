Мнение
«Мир установлен»: Азербайджан и Армения выбирают сотрудничество
Решение Баку снять ограничения на транзит грузов через свою территорию открывает новую страницу в истории Южного Кавказа. Первая партия зерна, направляющаяся в Армению, стала символом регионального примирения после трех десятилетий конфликта
Российская армия могла взять Киев всего за четыре часа — если бы командование не приняло роковое решение вести танки через грязевые поля. Так охарактеризовал ситуацию президент США Дональд Трамп. Как генерал Распутица остановил российские танки?