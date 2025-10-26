ПОЛИТИКА
Трамп помирил еще две страны
Премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре
Трамп помирил еще две страны
Россия испытала «летающий Чернобыль»
Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее оружием «неограниченной дальности»
Россия испытала «летающий Чернобыль»
Трамп назвал условие встречи с Путиным
Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с Владимиром Путиным, пока не убедится в готовности России заключить мирное соглашение с Украиной
Трамп назвал условие встречи с Путиным
Точка зрения
opinion
author
Эльшад Мусаоглу
author
Джейхун Аширов
author
Эльшад Мусаоглу
Автор Салман Ниязи
Автор Джейхун Аширов
Темное прошлое преследует американских политиков
Totenkopf на груди, Reddit в анамнезе – на удивление похожие скандалы с нацистскими мотивами почти одновременно развернулись и у республиканцев, и у демократов США. Татуировки, переписки, высказывания — прямо «Американская история Х»
Темное прошлое преследует американских политиков
Санкциям вопреки: ЕС остается одним из крупнейших партнеров России
Европейский союз остался третьим по значимости торговым партнером России, сообщает Немецкий экономический институт
Санкциям вопреки: ЕС остается одним из крупнейших партнеров России
Производство топлива в России сокращается
Рязанский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти на одной из ключевых установок после атаки беспилотников и пожара
Производство топлива в России сокращается