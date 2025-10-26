ПОЛИТИКА
Точка зрения
Трамп помирил еще две страны
Премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре
Россия испытала «летающий Чернобыль»
Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее оружием «неограниченной дальности»
Трамп назвал условие встречи с Путиным
Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с Владимиром Путиным, пока не убедится в готовности России заключить мирное соглашение с Украиной
Темное прошлое преследует американских политиков
Totenkopf на груди, Reddit в анамнезе – на удивление похожие скандалы с нацистскими мотивами почти одновременно развернулись и у республиканцев, и у демократов США. Татуировки, переписки, высказывания — прямо «Американская история Х»
Санкциям вопреки: ЕС остается одним из крупнейших партнеров России
Европейский союз остался третьим по значимости торговым партнером России, сообщает Немецкий экономический институт
Производство топлива в России сокращается
Рязанский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти на одной из ключевых установок после атаки беспилотников и пожара
Монархия в Америке
Америка вновь спорит сама с собой. Пока тысячи людей по всей стране выходят на улицы с плакатами «Нет королям», президент США Дональд Трамп с явным удовольствием примеряет корону
«Мир установлен»: Азербайджан и Армения выбирают сотрудничество
Поколение Z выходит на улицы
«Оттепель» Москвы и Баку закончилась, так и не начавшись?
