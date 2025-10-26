ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль продолжает разрушать Газу
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия продолжит разрушения в секторе Газа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня и обмене пленными
Израиль нарушил перемирие: в Газе снова есть жертвы
Израильская армия обстреляла район в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли два палестинца
Разминирование Газы займет 30 лет
На поиски всех неразорвавшихся израильских мин в эксклаве уйдут десятилетия, предупреждают правозащитники
«Врачи без границ»: прекращение огня не остановило катастрофу в Газе
Организация заявила, что несмотря на режим прекращения огня, в Газе сохраняются болезни, нехватка воды и антисанитария, а израильская блокада препятствует доставке гуманитарной помощи
В ООН отметили роль Турции в достижении прекращения огня
Совет Безопасности ООН обсудил выполнение режима прекращения огня в Газе и рост насилия на оккупированном Западном берегу
ЕС потребовал от Израиля вернуть палестинские деньги
Лидеры ЕС призвали Израиль разморозить удерживаемые налоговые поступления Палестины и прекратить военные операции на оккупированных территориях
Трамп возьмет Газу под личный контроль
Президент США намерен надавить на Израиль и провести «дипломатический блицкриг», пишут СМИ
Рубио: мир в Газе — главный приоритет США
Париж обвинил Израиль в нарушении гуманитарного права
Турция и страны ОИС осудили израильские планы аннексии Западного берега
В США назвали голосование Кнессета «очень глупым трюком»
«Врачи без границ»: прекращение огня не остановило катастрофу в Газе
Организация заявила, что несмотря на режим прекращения огня, в Газе сохраняются болезни, нехватка воды и антисанитария, а израильская блокада препятствует доставке гуманитарной помощи
В ООН отметили роль Турции в достижении прекращения огня
Совет Безопасности ООН обсудил выполнение режима прекращения огня в Газе и рост насилия на оккупированном Западном берегу
ЕС потребовал от Израиля вернуть палестинские деньги
Лидеры ЕС призвали Израиль разморозить удерживаемые налоговые поступления Палестины и прекратить военные операции на оккупированных территориях
