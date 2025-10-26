НОВАЯ СИРИЯ
Президент Эрдоган о будущем Сирии
Турецкий лидер отметил, что Анкара придает большое значение суверенитету и территориальной целостности этой страны
За август от голода скончались 185 жителей Газы
Это самый высокий показатель с начала войны
Сирия требует остановить Израиль
Дамаск призывает исламские страны отвергнуть любые попытки узаконить израильскую оккупацию
Министр Фидан: YPG играет разрушительную роль в Сирии
Глава турецкого МИД подчеркнул, что новая Сирия должна стать местом сосуществования всех групп населения, верований и культурных ценностей
