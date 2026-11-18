OPINION
Эмине Эрдоган открыла Музей «Ноль отходов» на саммите COP31
Первая леди Турции вместе с супругами мировых лидеров открыла в Анталье музей, посвященный переработке отходов и защите окружающей среды. Экспозиция знакомит посетителей с девятилетней историей турецкого движения «Ноль отходов»
Казахстан и Узбекистан договорились внедрять экологичные технологии в промышленности
На COP31 страны подписали соглашение о совместной разработке технологических стандартов для химической, энергетической и цементной отраслей. Сотрудничество также предусматривает аудит предприятий и создание цифровой платформы