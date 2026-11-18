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Как сербские студенты победили Вучича
Как сербские студенты победили Вучича
Молодежные протесты из-за роста цен и проблем в образовании охватили Европу
Молодежные протесты из-за роста цен и проблем в образовании охватили Европу
Как Израиль и его союзники придают забвению Палестину
Как Израиль и его союзники придают забвению Палестину
Что происходит на Западном берегу
Что происходит на Западном берегу
«Инквизиторская» резолюция Европарламента: манипуляции вместо стратегии
Резолюция Европарламента о борьбе с «исламистским проникновением» расколола европейское политическое пространство и породила серьезные вопросы
Резолюция Европарламента о борьбе с «исламистским проникновением» расколола европейское политическое пространство и породила серьезные вопросы
Нетаньяху уйдет, война останется?
Выборы в Израиле могут положить конец правлению Нетаньяху, но не его политике. Почему даже победа оппозиции не гарантирует прекращения военных действий в Газе и отказа от конфронтации с Ираном?
Выборы в Израиле могут положить конец правлению Нетаньяху, но не его политике. Почему даже победа оппозиции не гарантирует прекращения военных действий в Газе и отказа от конфронтации с Ираном?
Шутка с инструкцией по применению: Али Джи вернулся в мир иной
Саша Барон Коэн откопал персонажа, которого сам давно похоронил. К возвращению прилагаются бойкот, неудобные вопросы о войне Израиля в Газе и эссе автора о том, как все это следует понимать
Саша Барон Коэн откопал персонажа, которого сам давно похоронил. К возвращению прилагаются бойкот, неудобные вопросы о войне Израиля в Газе и эссе автора о том, как все это следует понимать
Давление на Израиль в ООН: от риторики к политическим последствиям
Критика Израиля звучит уже не только от его традиционных противников. Давление обществ заставляет менять риторику и прежних союзников. Перерастет ли этот сдвиг в реальные политические меры?
Критика Израиля звучит уже не только от его традиционных противников. Давление обществ заставляет менять риторику и прежних союзников. Перерастет ли этот сдвиг в реальные политические меры?
Троянский конь Израиля: как «Щит Ахилла» экспортирует нестабильность
Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО
Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО
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Совет мира Трампа заявил о срыве ключевых условий соглашения по Газе
Созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира признал, что основные положения соглашения о прекращении войны в Газе остаются невыполненными. Орган обвинил Израиль и ХАМАС в нарушении обязательств и предупредил об угрозе срыва перемирия
Избранный губернатор Техаса пообещала отменить решение против мусульманских организаций
Американские правозащитные организации CAIR и CAIR-TX приветствовали намерение Джины Инохосы отменить указ, объявляющий их «внутренними террористическими организациями». Судебное разбирательство по этому делу продолжается
Израильские телеведущие высмеяли наводнение в Газе, где погибли дети и тысячи семей лишились укрытий
Ведущие Channel 14 предложили палестинцам открыть аквапарк среди руин Газы. Их шутки прозвучали на фоне наводнения, унесшего жизни пяти человек, включая троих детей, и затронувшего более 26 тыс. семей
Израильский министр потребовал лишить гражданства журналиста из России за критику армии
Амихай Шикли обратился к главе МВД Израиля с требованием лишить Андрея Хржановского гражданства за публикации о действиях израильской армии. Ранее мужчину задержали на Западном берегу и запретили посещать эту территорию до января 2027 года