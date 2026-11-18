Шутка с инструкцией по применению: Али Джи вернулся в мир иной

Саша Барон Коэн откопал персонажа, которого сам давно похоронил. К возвращению прилагаются бойкот, неудобные вопросы о войне Израиля в Газе и эссе автора о том, как все это следует понимать