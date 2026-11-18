Мнение
Семь побед — и на выход: что происходит с мусульманами в UFC
Почему UFC расстается с непобежденными мусульманскими бойцами, сколько побед им нужно для титульного шанса — и как в этой истории появляются семья Эмануэль и сионистская террористическая организация «Иргун»
АНАЛИТИКА
Авторское мнение
Рост числа мигрантов и беженцев в Европе усилил тревогу части общества, а крайне правые сумели превратить эти настроения в политический ресурс. Именно это стало одним из ключевых факторов роста их популярности