Семь побед — и на выход: что происходит с мусульманами в UFC

Почему UFC расстается с непобежденными мусульманскими бойцами, сколько побед им нужно для титульного шанса — и как в этой истории появляются семья Эмануэль и сионистская террористическая организация «Иргун»