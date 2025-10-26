БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Новости с Ближнего Востока

Трамп помирил еще две страны
Россия испытала «летающий Чернобыль»
Террористы PKK уходят из Турции
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
Видео
Британский психотерапевт предупреждает: Газа столкнулась с неисчислимой травмой
01:07
Путин: Россия провела испытание ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой
01:32
Израильские солдаты и поселенец избили палестинского фермера
00:34
Ночной удар по Украине: 4 погибших и более 20 раненых
00:30
Аудио
Тяжелые времена для российской нефти
03:22
Трамп отменил встречу с Путиным и ввел санкции
02:53
Срывается встреча Путина-Трампа. Президент Эрдоган на Ближнем Востоке. ЕС выделил миллиарды Украине
02:57
Израиль не дает прорвать гуманитарную блокаду. Зять Трампа в Египте. Авиасообщение США парализовано
02:54
ХАМАС выдвинул условия. Россию накрыли дроны. Нетаньяху поздравил Путина. Сирия провела выборы
02:54
Президент Эрдоган прибыл в Оман
Главу турецкого государства встретил султан Хайсам бин Тарик
Израиль получил тела еще двух заложников
Это произошло в рамках соглашения о прекращении огня
Израильские авиаудары унесли жизни 45 жителей Газы
Данный инцидент стал новым нарушением режима прекращения огня со стороны Тель-Авива
Opinion
Президент Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман
В рамках визитов планируется обсудить широкий круг вопросов
Аш-Шара потребует от России выдать Асада?
Об этом сообщили источники агентства Reuters
Как режим Асада перезахоронил тысячи тел своих противников
Шокирующие факты выявило расследование Reuters
