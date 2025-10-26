Видео
Британский психотерапевт предупреждает: Газа столкнулась с неисчислимой травмой
01:07
Путин: Россия провела испытание ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой
01:32
Израильские солдаты и поселенец избили палестинского фермера
00:34
Ночной удар по Украине: 4 погибших и более 20 раненых
00:30
Аудио
Opinion
Арабские лидеры не захотели ехать в Москву
Свое участие в саммите в российской столице подтвердили лишь 2 из более 20 приглашенных