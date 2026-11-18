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Турция обвинила Израиль в использовании дезинформации для сокрытия преступлений в Газе
Управление коммуникаций администрации президента Турции заявило, что Анкара разоблачила более 250 израильских манипуляций. На конференции в Анкаре также рассказали об использовании ИИ и цифровых платформ для влияния на общественное мнение
Израиль загрузил 3,5 млн фотографий палестинцев в систему распознавания лиц Amazon
Расследование The Guardian показало, что израильская армия использовала облачную инфраструктуру Amazon для обработки данных палестинцев. Среди загруженных материалов — фотографии жителей Газы и оккупированного Западного берега
Переговоры в Абу-Даби не принесли соглашения о прекращении войны, но Москва и Киев договорились о крупном обмене пленными. В украинской делегации видят шанс договориться до Нового года. Какие разногласия мешают миру и чего ждать от новых встреч?
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Нападения израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном берегу приобрели системный характер при содействии армии и властей Израиля, свидетельствуют расследования ООН, правозащитников и заявления бывших израильских чиновников