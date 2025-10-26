РЕГИОН
Израильская компания обанкротилась из-за турецкого эмбарго
Shaul Gueta специализировалась на сборе, закупке, сортировке, дроблении, прессовании и продаже металлолома
Путин позвонил Алиеву
Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях
Президент Эрдоган встретился с султаном Омана
В ходе встречи были обсуждены как двусторонние отношения, так и региональные вопросы
Пашинян заявил о готовности открыть границу с Турцией
Премьер выразил надежду на скорое восстановление транзита между Турцией и Азербайджаном через армянскую территорию
Какие совместные документы подписали Турция и Катар?
Церемония подписания состоялась в ходе визита президента Эрдогана в Доху
Пашинян о возможном открытии границы с Турцией
Премьер-министр Армении коснулся ряда вопросов, связанных с коммуникациями в регионе
Трамп помирил еще две страны
Премьеры Камбоджи и Таиланда подписали мирное соглашение в присутствии Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре
Россия испытала «летающий Чернобыль»
Израиль продолжает разрушать Газу
