Израильская компания обанкротилась из-за турецкого эмбарго
Shaul Gueta специализировалась на сборе, закупке, сортировке, дроблении, прессовании и продаже металлолома
Путин позвонил Алиеву
Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях
Президент Эрдоган встретился с султаном Омана
В ходе встречи были обсуждены как двусторонние отношения, так и региональные вопросы
Пашинян заявил о готовности открыть границу с Турцией
Премьер выразил надежду на скорое восстановление транзита между Турцией и Азербайджаном через армянскую территорию
Какие совместные документы подписали Турция и Катар?
Церемония подписания состоялась в ходе визита президента Эрдогана в Доху
Пашинян о возможном открытии границы с Турцией
Премьер-министр Армении коснулся ряда вопросов, связанных с коммуникациями в регионе
