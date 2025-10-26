НОВОСТИ
Израиль ударил по Ирану
13 июня 2025 г.
НАТО призывает к дипломатии
13 июня 2025 г.
Тегеран просит ООН вмешаться
13 июня 2025 г.
Иран может ударить по израильской АЭС?
13 июня 2025 г.
Тегеран грозит тотальной расплатой
Россия начнет блокировать лишние симки
Уже с 1 ноября власти РФ ограничат число сим-карт на одного абонента и начнут блокировки
Роскомнадзор заявил о блокировке Telegram и WhatsApp на юге России
Решение вызвало критику в Госдуме и сомнения в его целесообразности
Европа против саммита в Будапеште?
В Евросоюзе не скрывают раздражения из-за желания Трампа встретиться с Путиным в Венгрии, пишут СМИ
Россияне смогут расплачиваться картой «Мир» в Афганистане?
По словам афганского посла в Москве, это позволит «развивать торговые отношения между странами», а также привлечь российских туристов
Украина провалила переговоры в Вашингтоне?
Команда Зеленского не смогла добиться от Трампа новых военных соглашений, пишет Politico
Арестуют ли Путина, если он полетит в Будапешт?
Виктор Орбан заявил, что готов принять Путина без препятствий — но российскому лидеру надо будет лететь над странами, которые объявили его в розыск
