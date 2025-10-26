МИР
Генсек НАТО заявил, что ресурсы России стремительно истощаются
Марк Рютте отметил, что «У Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи»
Очередной российский НПЗ серьезно пострадал из-за дронов
В результате атак беспилотников загорелась установка первичной перегонки нефти
В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»?
Об этом пишут местные СМИ
Помощник Путина «угрожает» США
Кирилл Дмитриев утверждает, что антироссийские санкции навредят самим американцам
Индийский нефтяной гигант обещает соблюдать антироссийские санкции
Об этом заявил представитель компании
Россиянам закрывают доступ к Visa и Mastercard
Ограничения должны вступить в силу в рамках 19-го пакета санкций ЕС
Великобритания призвала союзников активнее помогать Украине
Лондон намерен добиться усиления позиций Киева на возможных будущих мирных переговорах
Производство на российских военных заводах начало сокращаться
Трамп бьет по картелям, а целится в Мадуро
Великобритания по приказу НАТО перехватила российский военный корабль
Над Казахстаном взорвался дрон
