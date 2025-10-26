МИР
Генсек НАТО заявил, что ресурсы России стремительно истощаются
Марк Рютте отметил, что «У Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи»
Генсек НАТО заявил, что ресурсы России стремительно истощаются
Очередной российский НПЗ серьезно пострадал из-за дронов
В результате атак беспилотников загорелась установка первичной перегонки нефти
Очередной российский НПЗ серьезно пострадал из-за дронов
В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»?
Об этом пишут местные СМИ
В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»?
Opinion
opinion
Помощник Путина «угрожает» США
Кирилл Дмитриев утверждает, что антироссийские санкции навредят самим американцам
Помощник Путина «угрожает» США
Индийский нефтяной гигант обещает соблюдать антироссийские санкции
Об этом заявил представитель компании
Индийский нефтяной гигант обещает соблюдать антироссийские санкции
Россиянам закрывают доступ к Visa и Mastercard
Ограничения должны вступить в силу в рамках 19-го пакета санкций ЕС
Россиянам закрывают доступ к Visa и Mastercard