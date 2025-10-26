КУЛЬТУРА
Правительство Испании встало на защиту местных мусульман
Испанское правительство вслед за католическими епископами требует от муниципалитета Хумилья отменить запрет на мусульманские мероприятия
Мадонна призвала Папу Римского посетить Газу
Певица подчеркнула необходимость полного открытия гуманитарных коридоров
OpenAI объявила о выпуске GPT-5
Новая модель стала более точной и реже допускает вымышленные ответы
Турция лидирует по числу археологических находок
Президент Эрдоган объявил о возвращении тысяч исторических артефактов
Саудовская Аравия разрешила GTA
Саудовская Аравия и ОАЭ разрешили популярную игру после введения рейтинга 21+
Мусульманам на Урале вернули историческую мечеть
Историческая татарская мечеть возвращена мусульманской общине для совершения религиозных обрядов
Правительство Испании встало на защиту местных мусульман
Испанское правительство вслед за католическими епископами требует от муниципалитета Хумилья отменить запрет на мусульманские мероприятия
Мадонна призвала Папу Римского посетить Газу
Певица подчеркнула необходимость полного открытия гуманитарных коридоров
OpenAI объявила о выпуске GPT-5
Новая модель стала более точной и реже допускает вымышленные ответы
Турция лидирует по числу археологических находок
Президент Эрдоган объявил о возвращении тысяч исторических артефактов
Саудовская Аравия разрешила GTA
Саудовская Аравия и ОАЭ разрешили популярную игру после введения рейтинга 21+
Мусульманам на Урале вернули историческую мечеть
Историческая татарская мечеть возвращена мусульманской общине для совершения религиозных обрядов
