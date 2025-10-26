БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

Израильская компания обанкротилась из-за турецкого эмбарго
Shaul Gueta специализировалась на сборе, закупке, сортировке, дроблении, прессовании и продаже металлолома
В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»?
Об этом пишут местные СМИ
Россиянам закрывают доступ к Visa и Mastercard
Ограничения должны вступить в силу в рамках 19-го пакета санкций ЕС
В Азербайджане начали производить «Байрактары»?
По информации местных СМИ, производство налажено в Сумгайытском промышленном парке
Дуров открывает лабораторию искусственного интеллекта в Казахстане
Об этом создатель Telegram заявил на форуме Digital Bridge 2025 в Астане
