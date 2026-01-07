ВОЙНА В ГАЗЕ
Алиев упрекнул Палестину
Ильхам Алиев заявил, что страна не будет участвовать в операциях в секторе Газа, напомнив, что в годы войн Азербайджан не получал поддержки, в том числе со стороны Палестины
Алиев упрекнул Палестину
OPINION
opinion
author
Магомед Туати
Израиль продолжает разрушать Газу
Израильская армия нанесла новые удары по восточным районам сектора Газа и продолжила разрушение жилых зданий
Израиль продолжает разрушать Газу
В Лондоне открыли посольство Палестины
Церемония состоялась вслед за официальным признанием Великобританией палестинского государства
В Лондоне открыли посольство Палестины
Президент Эрдоган об F-35, войне в Украине и Газе
Глава государства дал письменные ответы на вопросы Bloomberg
Президент Эрдоган об F-35, войне в Украине и Газе
Новые жертвы в Газе
Израильская армия нанесла удары по районам сектора Газа, ранее покинутым в рамках перемирия, в результате чего погибли два палестинца, включая подростка
Новые жертвы в Газе
ООН: действия Израиля усугубляют кризис в Газе
Антониу Гутерриш призвал Израиль отменить отзыв лицензий у международных гуманитарных организаций
ООН: действия Израиля усугубляют кризис в Газе