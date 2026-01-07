ВОЙНА В ГАЗЕ
Алиев упрекнул Палестину
Ильхам Алиев заявил, что страна не будет участвовать в операциях в секторе Газа, напомнив, что в годы войн Азербайджан не получал поддержки, в том числе со стороны Палестины
Израиль репрессирует журналистов
В 2025 году израильские силы задержали 42 журналиста на оккупированном Западном берегу
Магомед Туати
Геноцид в тиши «перемирия»
Израиль за прошлый год задержал более 40 палестинских журналистов
В Газе подсчитали масштаб разрушений
Масштабная акция в поддержку Палестины в Стамбуле
Израиль продолжает разрушать Газу
Израильская армия нанесла новые удары по восточным районам сектора Газа и продолжила разрушение жилых зданий
В Лондоне открыли посольство Палестины
Церемония состоялась вслед за официальным признанием Великобританией палестинского государства
Президент Эрдоган об F-35, войне в Украине и Газе
Глава государства дал письменные ответы на вопросы Bloomberg
Новые жертвы в Газе
Израильская армия нанесла удары по районам сектора Газа, ранее покинутым в рамках перемирия, в результате чего погибли два палестинца, включая подростка
ООН: действия Израиля усугубляют кризис в Газе
Антониу Гутерриш призвал Израиль отменить отзыв лицензий у международных гуманитарных организаций
