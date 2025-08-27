ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
В Белгороде детские сады накрывают антидроновыми сетками
00:43
Война в Украине
В Белгороде детские сады накрывают антидроновыми сетками
В российском Белгороде, неподалеку от границы с Украиной, начали установку антидроновых сеток на детских садах. По данным властей, до 1 сентября в Белгородской области защитные сетки установят в 13 детских садах и начальных школах.
27 августа 2025 г.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года этот приграничный регион часто подвергается БПЛА-атакам поэтому в городе начали установку антидроновых сеток на административных зданиях и стратегических объектах.

