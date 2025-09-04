Велогонку в Бильбао остановили за три километра до финиша
Этап велогонки «Вуэльта Испании» досрочно завершили за три километра до финиша из-за пропалестинских протестов. Группа демонстрантов перекрыла трассу, развернув палестинские флаги и плакаты с призывом «остановить геноцид».
4 сентября 2025 г.
Протесты вспыхнули из-за участия в соревнованиях израильской команды Israel Premier-Tech.
Больше видео
В Китае 10 дней «лепили» гигантского снеговика
Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов
Самолет совершил вынужденную посадку: в кабине пилотов треснуло стекло
Глава МИД Турции: нарушения Израиля осложняют мирные усилия в секторе Газа
Израильские силы выстрелили в палестинца у разделительной стены в Аль-Раме
В Турции обнаружен разведывательный дрон, предположительно российского производства
Палестинский мальчик противостоит израильскому поселенцу на Западном берегу
США нанесли удары по ячейкам ДАЕШ в нескольких регионах Сирии
Момент нападения с ножем в Тайбэе: 3 погибших, 9 раненых
В Хан-Юнусе при поддержке Турции заработал медицинский центр для инвалидов