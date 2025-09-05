ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Sukhoi Superjet 100: французский двигатель заменили на российский аналог
00:28
Бизнес и технологии
Sukhoi Superjet 100: французский двигатель заменили на российский аналог
5 сентября 2025 г.

В Комсомольске-на-Амуре прошел первый полет серийного Sukhoi Superjet 100, полностью собранного из отечественных деталей. Кадры самолета в небе опубликовала госкорпорация «Ростех». 

Сообщается, что французский двигатель заменили на российский аналог. Под замену пошли и десятки других иностранных систем и агрегатов. Модернизацию прошел даже фюзеляж. 

Напомним, что российская авиационная промышленность до введения санкций в значительной степени зависела от импорта деталей и технологий западных компаний.

