Израиль освободил 10 пленных из Газы после месяцев незаконного заключения

Израильская армия освободила десять палестинцев, удерживаемых месяцами в жестоких условиях в Газе. Пленные были доставлены машинами Красного Креста в больницу Шухада аль-Акса в Дейр-аль-Балах для медосмотра.



С марта Израиль выпустил 264 палестинских пленников, включая пятерых женщин, однако тысячи жителей Газы продолжают оставаться в израильских тюрьмах в условиях секретности и сообщений о пытках.



С октября 2023 года Израиль убил более 64 200 палестинцев, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта за военные преступления.