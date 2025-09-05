ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Израиль освободил 10 пленных из Газы после месяцев незаконного заключения
00:39
Война в Газе
5 сентября 2025 г.

Израильская армия освободила десять палестинцев, удерживаемых месяцами в жестоких условиях в Газе. Пленные были доставлены машинами Красного Креста в больницу Шухада аль-Акса в Дейр-аль-Балах для медосмотра.

С марта Израиль выпустил 264 палестинских пленников, включая пятерых женщин, однако тысячи жителей Газы продолжают оставаться в израильских тюрьмах в условиях секретности и сообщений о пытках.

С октября 2023 года Израиль убил более 64 200 палестинцев, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта за военные преступления.

