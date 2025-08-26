В Подмосковье прохожий накинулся с оскорблениями на таксиста из Узбекистана

Жители одного из подмосковных ЖК сняли конфликт случайного прохожего и таксиста, вероятно, родом из Узбекистана. На видео мужчина кричит на таксиста, называет его рабом русских и заявляет, что тот находится не дома, сопровождая свою речь нецензурными словами.



При этом водитель такси спокойно просит мужчину успокоиться, после чего садится в автомобиль и уезжает. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что такси ненадолго преградило въезд во двор ЖК, ожидая пока по узкой дороге проедет мусоровоз.