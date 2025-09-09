ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Трамп осудил убийство украинской беженки в США
00:47
Политика
Трамп осудил убийство украинской беженки в США
Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей 22 августа в Шарлотте (Северная Каролина). Девушку смертельно ранил 34-летний Декарлос Браун прямо в поезде городского транспорта.
9 сентября 2025 г.

У него было 14 предыдущих дел и диагноз шизофрения, однако его неоднократно выпускали без залога. Трамп назвал случившееся «ужасным убийством» и заявил, что его администрация «не потерпит терроризма, политического насилия и преступлений на почве ненависти».

Больше видео
Полиция Берлина помешала работе журналиста на пропалестинском протесте
Владимир Путин провел саммит Высшего Евразийского экономического совета
Российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве
В Китае 10 дней «лепили» гигантского снеговика
Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов
Самолет совершил вынужденную посадку: в кабине пилотов треснуло стекло
Глава МИД Турции: нарушения Израиля осложняют мирные усилия в секторе Газа
Израильские силы выстрелили в палестинца у разделительной стены в Аль-Раме
В Турции обнаружен разведывательный дрон, предположительно российского производства
Палестинский мальчик противостоит израильскому поселенцу на Западном берегу