Трамп осудил убийство украинской беженки в США
Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей 22 августа в Шарлотте (Северная Каролина). Девушку смертельно ранил 34-летний Декарлос Браун прямо в поезде городского транспорта.
9 сентября 2025 г.
У него было 14 предыдущих дел и диагноз шизофрения, однако его неоднократно выпускали без залога. Трамп назвал случившееся «ужасным убийством» и заявил, что его администрация «не потерпит терроризма, политического насилия и преступлений на почве ненависти».