Президент Молдовы: Россия – угроза для нас

Президент Молдовы Майя Санду заявила в Европарламенте, что Россия использует «весь арсенал гибридных атак» для вмешательства в «ключевые парламентские выборы», которые пройдут в этом месяце, чтобы попытаться вернуть Кишинев под влияние Москвы.



Санду и ее европейские союзники неоднократно обвиняли Россию в попытках дестабилизировать бывшую советскую республику. После полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину в 2022 году президент Санду инициировала переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, которые начались в июне 2024 года.