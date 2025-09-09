ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Президент Молдовы: Россия – угроза для нас
01:05
Политика
Президент Молдовы: Россия – угроза для нас
9 сентября 2025 г.

Президент Молдовы Майя Санду заявила в Европарламенте, что Россия использует «весь арсенал гибридных атак» для вмешательства в «ключевые парламентские выборы», которые пройдут в этом месяце, чтобы попытаться вернуть Кишинев под влияние Москвы.

Санду и ее европейские союзники неоднократно обвиняли Россию в попытках дестабилизировать бывшую советскую республику. После полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину в 2022 году президент Санду инициировала переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, которые начались в июне 2024 года.

