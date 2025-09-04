«Голос Хинд Раджаб» получил самые продолжительные овации на премьере Венецианского кинофестиваля
Фильм Каутара Бен Хании «Голос Хинд Раджаб» был впервые показан на Венецианском кинофестивале, собрав 24-минутные овации, самые продолжительные в этом году, что сделало его фаворитом в борьбе за «Золотого льва».
В конце показа раздались скандирования «Свободу Палестине».
Фильм рассказывает о последних минутах жизни шестилетней палестинки Хинд Раджаб, погибшей вместе с шестью родственниками в секторе Газа в прошлом году, когда израильские военные выпустили 355 пуль по их машине.