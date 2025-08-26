ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Израиль атаковал Сану: десятки жертв среди мирных жителей
Израиль атаковал Сану: десятки жертв среди мирных жителей
Израильские силы в понедельник, 25 августа, нанесли удар по автозаправочной станции, принадлежащей Йеменской нефтяной компании в столице Сане, сообщили местные источники.
26 августа 2025 г.

По данным Минздрава, подконтрольного хуситам, число погибших в результате израильских авиаударов по столице Йемена достигло 10 человек.
 Израильские военные самолёты в воскресенье атаковали несколько объектов в Сане, включая президентский дворец, две электростанции и топливное хранилище.
 В заявлении министерства говорится, что в результате атак пострадали ещё 92 человека, среди которых семь детей и три женщины.
С ноября 2023 года хуситы запускали ракетные и беспилотные удары по израильским целям, а также атаковали коммерческие суда в Красном море, Аденском и Аравийском морях в поддержку палестинцев в Газе, где с октября 2023 года погибли более 62 700 человек.

