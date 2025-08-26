Как хакеры взломали российское ТВ в День независимости Украины
В День независимости Украины, 24 августа, сразу 116 российских телеканалов оказались под атакой хакеров. На экранах зрителей вместо привычного вещания появился ролик с кадрами о топливном кризисе в России, перебоях с водой в оккупированных районах.
26 августа 2025 г.
По данным источников в Главном управлении разведки Украины, трансляция продолжалась несколько часов. Ранее сообщалось, что августовские атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам привели к потере 13% мощностей в России