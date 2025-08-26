Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов

Российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве

Владимир Путин выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с убийством 10-летнего Кобилджона Алие

В результате российской атаки дороги в Одесской области залило подсолнечным маслом

Война в Украине Поделиться

Как хакеры взломали российское ТВ в День независимости Украины

В День независимости Украины, 24 августа, сразу 116 российских телеканалов оказались под атакой хакеров. На экранах зрителей вместо привычного вещания появился ролик с кадрами о топливном кризисе в России, перебоях с водой в оккупированных районах.