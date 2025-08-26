Война в Украине Поделиться

Трамп пообещал завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже остановил семь войн. По его словам, именно благодаря действиям Вашингтона Иран остановил ядерную программу. Отдельно Трамп подчеркнул, что США готовы прекратить и войну в Украине.