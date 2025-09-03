Ирландский актер Лиам Каннингем сравнил израильскую осаду Газы с британской оккупацией Ирландии
Актер Лиам Каннингем сравнил израильскую осаду Газы с 800-летней оккупацией его родины — Ирландии Великобританией, назвав нынешнюю блокаду еще более ужасной и «средневековой», призвав международное сообщество высказаться.
3 сентября 2025 г.
Каннингем присоединился к «Глобальной флотилии Сумуд» — крупнейшей гражданской миссии в Газу из Испании.
