В Хан-Юнусе при поддержке Турции заработал медицинский центр для инвалидов

Момент нападения с ножем в Тайбэе: 3 погибших, 9 раненых

США нанесли удары по ячейкам ДАЕШ в нескольких регионах Сирии

Израильские силы выстрелили в палестинца у разделительной стены в Аль-Раме

Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов

Война в Газе Поделиться

Ирландский актер Лиам Каннингем сравнил израильскую осаду Газы с британской оккупацией Ирландии

Актер Лиам Каннингем сравнил израильскую осаду Газы с 800-летней оккупацией его родины — Ирландии Великобританией, назвав нынешнюю блокаду еще более ужасной и «средневековой», призвав международное сообщество высказаться.