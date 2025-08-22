Лига прав человека: смерть стримера во Франции можно было предотвратить

Лига прав человека заявила, что еще в феврале предупреждала французского медиарегулятора Arcom о рисках насилия в прямом эфире на австралийской платформе Kick, где участников публично унижали.



Правозащитники отмечали, что в трансляциях фиксировались побои, удушающие приемы, электрические разряды, лишение сна и постоянные унижения, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью.



Напомним, 46-летний стример Рафаэль Грейвен, известный под ником Жан Порманов, умер во сне во время прямой трансляции на Kick, где он участвовал в 10-дневном марафоне на выносливость. Около 300 часов зрители наблюдали, как мужчина подвергается унижениям, давлению и лишению сна. Последние минуты его жизни также транслировались онлайн. Онлайн-аудитория поощряла происходящее через донаты.