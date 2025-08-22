ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Лига прав человека: смерть стримера во Франции можно было предотвратить
00:46
Новости
Лига прав человека: смерть стримера во Франции можно было предотвратить
22 августа 2025 г.

Лига прав человека заявила, что еще в феврале предупреждала французского медиарегулятора Arcom о рисках насилия в прямом эфире на австралийской платформе Kick, где участников публично унижали.

Правозащитники отмечали, что в трансляциях фиксировались побои, удушающие приемы, электрические разряды, лишение сна и постоянные унижения, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью.

Напомним, 46-летний стример Рафаэль Грейвен, известный под ником Жан Порманов, умер во сне во время прямой трансляции на Kick, где он участвовал в 10-дневном марафоне на выносливость. Около 300 часов зрители наблюдали, как мужчина подвергается унижениям, давлению и лишению сна. Последние минуты его жизни также транслировались онлайн. Онлайн-аудитория поощряла происходящее через донаты.

Больше видео
Лидерам СНГ провели экскурсию в Эрмитаже
В результате российской атаки дороги в Одесской области залило подсолнечным маслом
Владимир Путин выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с убийством 10-летнего Кобилджона Алие
Уроженка Дагестана сорвала ограбление дома в Лос-Анджелесе
Полиция Берлина помешала работе журналиста на пропалестинском протесте
Владимир Путин провел саммит Высшего Евразийского экономического совета
Российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве
В Китае 10 дней «лепили» гигантского снеговика
Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов
Самолет совершил вынужденную посадку: в кабине пилотов треснуло стекло