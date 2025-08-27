ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Мусульмане США требуют освобождения 16-летнего палестино-американца, удерживаемого Израилем
00:54
Война в Газе
Мусульмане США требуют освобождения 16-летнего палестино-американца, удерживаемого Израилем
Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) требует немедленного освобождения 16-летнего палестино-американца Мухаммеда Захера Ибрагима, который уже более шести месяцев содержится в израильской тюрьме без суда.
27 августа 2025 г.

Подростка арестовали в феврале, когда ему было всего 15 лет. С тех пор он потерял более 25 фунтов веса, заразился чесоткой и не имел контакта с семьей.
 CAIR обращается к президенту Дональду Трампу и Госдепартаменту США с призывом добиться его освобождения.

