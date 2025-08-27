Мусульмане США требуют освобождения 16-летнего палестино-американца, удерживаемого Израилем

Подростка арестовали в феврале, когда ему было всего 15 лет. С тех пор он потерял более 25 фунтов веса, заразился чесоткой и не имел контакта с семьей.

CAIR обращается к президенту Дональду Трампу и Госдепартаменту США с призывом добиться его освобождения.