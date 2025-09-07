ВСУ ударили дронами по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадьяр». Удар был нанесен по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «8-Н» Найтоповичи, пишет Telegram-канал Генштаба ВСУ. Там подчеркнули, что этот объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из Беларуси, в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ, в Россию.

TRT на русском не может подтвердить или опровергнуть достоверность этого видео, места и даты съемки.