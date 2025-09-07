ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
ВСУ ударили дронами по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области
Нефтепровод «Дружба» в Брянской области России подвергся атаке украинских беспилотников.
7 сентября 2025 г.

Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадьяр». Удар был нанесен по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «8-Н» Найтоповичи, пишет Telegram-канал Генштаба ВСУ. Там подчеркнули, что этот объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из Беларуси, в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ, в Россию.
TRT на русском не может подтвердить или опровергнуть достоверность этого видео, места и даты съемки.

