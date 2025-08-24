В Армении протестуют против российской военной базы

Российская 102-я военная база размещена в Гюмри с 1995 года. В 2024 году Россия согласилась вывести часть войск и пограничников, но сохранила военных на границах с Турцией и Ираном. Ереван и Москва являются военными союзниками в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), договора о взаимной обороне, хотя Ереван заявил, что фактически приостановил участие в ней из-за двусторонней напряженности.

В прошлом году Армения также вступила в Международный уголовный суд (МУС), что обязывает ее арестовать президента России Владимира Путина, если он прибудет в Армению. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.