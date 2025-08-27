Алиев заявил о разочаровании Баку в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом

Президент Азербайджана в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что поражение азербайджанского гражданского самолета российскими силами и реакция Москвы на инцидент вызвали в Азербайджане «огромное разочарование и недовольство». По словам Ильхама Алиева, российская сторона не задействовала режим «Ковер», который объявляется при угрозе атак беспилотников.



Он напомнил, что за две недели до катастрофы аналогичная ситуация уже происходила с азербайджанским воздушным судном, направлявшимся в тот же российский город: тогда пилоты получили сигнал и развернулись обратно. На этот раз сигнал подан не был.



Напомним, Баку готовит иск к России по делу о крушении самолёта AZAL. Азербайджанская сторона до сих пор ожидает от Москвы признания ответственности за катастрофу Embraer 190 в казахстанском Актау, в результате которой погибли 38 человек.