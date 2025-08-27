В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Каспийском море на глубине 11 км произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сильнее всего толчки ощущались в Дагестане, хотя землетрясение также почувствовали в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске и в соседних Азербайджане и Казахстане.
27 августа 2025 г.
Спасатели и местные власти всю ночь проверяли здания. Сообщений о жертвах или серьезных разрушениях нет.
Больше видео
Лидерам СНГ провели экскурсию в Эрмитаже
В результате российской атаки дороги в Одесской области залило подсолнечным маслом
Владимир Путин выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с убийством 10-летнего Кобилджона Алие
Уроженка Дагестана сорвала ограбление дома в Лос-Анджелесе
Полиция Берлина помешала работе журналиста на пропалестинском протесте
Владимир Путин провел саммит Высшего Евразийского экономического совета
Российский генерал погиб при взрыве автомобиля в Москве
В Китае 10 дней «лепили» гигантского снеговика
Египет и Россия обсудили вопросы безопасности и разрешения конфликтов
Самолет совершил вынужденную посадку: в кабине пилотов треснуло стекло