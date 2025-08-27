Политика Поделиться

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Каспийском море на глубине 11 км произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сильнее всего толчки ощущались в Дагестане, хотя землетрясение также почувствовали в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске и в соседних Азербайджане и Казахстане.