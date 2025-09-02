ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Путин призывал Словакию прекратить энергопоставки Украине
2 сентября 2025 г.

Владимир Путин предложил Европе прекратить реверсные поставки газа и отключить подачу электроэнергии Украине, чтобы заставить Киев отказаться от ударов по западным трубопроводам и энергетическим объектам.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, который стал единственным европейским лидером, прибывшим в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Напомним также, что Словакия является одним из основных каналов реверсных поставок газа из Европы в Украину.

