Путин призывал Словакию прекратить энергопоставки Украине

Владимир Путин предложил Европе прекратить реверсные поставки газа и отключить подачу электроэнергии Украине, чтобы заставить Киев отказаться от ударов по западным трубопроводам и энергетическим объектам.



Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, который стал единственным европейским лидером, прибывшим в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.



Напомним также, что Словакия является одним из основных каналов реверсных поставок газа из Европы в Украину.