Армия Израиля: удар по больнице Наср не был направлен против мирных жителей

Представитель армии Израиля Эфи Дефрин заявил, что удары военных по больнице Наср в Хан-Юнусе не были направлены против мирных жителей, хотя в результате атаки погибло по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов.



Соболезнований или извинений за убийства невинных людей от представителя израильской армии не прозвучало.



С 7 октября 2023 года Израиль убил более 62 500 палестинцев. Израильская разведка недавно признала, что четверо из пяти человек, убитых в Газе за этот период, были мирными жителями.