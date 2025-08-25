ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
Армия Израиля: удар по больнице Наср не был направлен против мирных жителей
00:36
Война в Газе
Армия Израиля: удар по больнице Наср не был направлен против мирных жителей
25 августа 2025 г.

Представитель армии Израиля Эфи Дефрин заявил, что удары военных по больнице Наср в Хан-Юнусе не были направлены против мирных жителей, хотя в результате атаки погибло по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов.

Соболезнований или извинений за убийства невинных людей от представителя израильской армии не прозвучало.

С 7 октября 2023 года Израиль убил более 62 500 палестинцев. Израильская разведка недавно признала, что четверо из пяти человек, убитых в Газе за этот период, были мирными жителями.

