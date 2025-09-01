Как ШОС становится ареной «геополитического разворота» для Китая

Крупнейший в истории саммит ШОС стартовал в китайском Тяньцзине. На его полях собрались лидеры более двадцати государств и представители международных организаций.



Форум уже называют рекордным по масштабу и значимости, так как на повестке не только безопасность, но и будущее многополярного мира.



Напомним, в Шанхайскую организацию сотрудничества на сегодня входят десять государств, а именно Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.