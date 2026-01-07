СПОРТ
Как казахстанский футболист покорил Британию?
Форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев стал фаворитом европейских спортивных комментаторов
Ilgar Ismailly
Триумф боксера из Узбекистана
Узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов завоевал золото Олимпиады в Париже в весовой категории до 51 кг. В целом сборная Узбекистана завоевала уже три золотые и две бронзовые медали
Алжирка Хелиф обеспечила олимпийскую медаль
Азербайджан берет второе золото в Париже
Турция завоевала серебро в олимпийской стрельбе
Белал Мухаммад - первый палестинский чемпион UFC
Расследование: устроившие погром фанаты «Маккаби» связаны с израильской армией
Фанаты израильского клуба, устроившие погром в Амстердаме ноябре прошлого года, участвовали в насилии против мусульман и местной полиции, выяснило расследование в Великобритании
Татарстанский хоккейный клуб установил новый рекорд
«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд, побив прежнее достижение в КХЛ
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
Президент Эрдоган поздравил клуб с титулом и «пятой звездой» после победы над Кайсериспором
Второй пошел: в мире расширяется бойкот соцсети Маска
Немецкий футбольный клуб «Санкт-Паули» назвал платформу Илона Маска «машиной ненависти» и перешел на Bluesky, опасаясь влияния соцсети на предстоящие выборы в ФРГ
Nike в кризисе
Компания сообщила о падении продаж на 10% и отозвала годовой прогноз. Новому CEO Эллиотту Хиллу предстоит решать серьезные проблемы
