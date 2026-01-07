СПОРТ

Как казахстанский футболист покорил Британию?
Форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев стал фаворитом европейских спортивных комментаторов
Ilgar Ismailly
Ilgar Ismailly
Ilgar Ismailly
Автор Ilgar Ismailly
Автор Тамерлан Назиров
Расследование: устроившие погром фанаты «Маккаби» связаны с израильской армией
Фанаты израильского клуба, устроившие погром в Амстердаме ноябре прошлого года, участвовали в насилии против мусульман и местной полиции, выяснило расследование в Великобритании
Татарстанский хоккейный клуб установил новый рекорд
«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд, побив прежнее достижение в КХЛ
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
Президент Эрдоган поздравил клуб с титулом и «пятой звездой» после победы над Кайсериспором
Второй пошел: в мире расширяется бойкот соцсети Маска
Немецкий футбольный клуб «Санкт-Паули» назвал платформу Илона Маска «машиной ненависти» и перешел на Bluesky, опасаясь влияния соцсети на предстоящие выборы в ФРГ
Nike в кризисе
Компания сообщила о падении продаж на 10% и отозвала годовой прогноз. Новому CEO Эллиотту Хиллу предстоит решать серьезные проблемы
