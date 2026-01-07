РЕГИОН
Телефонный разговор президентов Турции и ОАЭ
Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Зайед аль‑Нахаян обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки
Телефонный разговор президентов Турции и ОАЭ
Протестующие в Иране захватили первый город
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Лидер йеменских сепаратистов бежал в неизвестном направлении
Алиев призвал американцев отменить 907-ю поправку
Президент Азербайджана выразил надежду, что члены Конгресса приложат усилия в этом направлении
Алиев призвал американцев отменить 907-ю поправку
Президент Ирана призвал не искать виноватых за рубежом
Масуд Пезешкиан заявил, что власти осознают недовольство граждан
Президент Ирана призвал не искать виноватых за рубежом
Народные волнения в Иране набирают обороты
Сообщается, что в ходе акций протеста в стране погибло несколько человек
Народные волнения в Иране набирают обороты
В Сирии предотвратили серию террористических атак
В МВД страны заявили, что группировка ДАЕШ планировала атаковать людей, празднующих Новый год
В Сирии предотвратили серию террористических атак
Израиль одобрил строительство незаконных поселений в форпосте Са-Нур
Соответствующий план утвердил израильский Высший планировочный совет
Израиль одобрил строительство незаконных поселений в форпосте Са-Нур