Сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану было отказано во въезде в США

Он должен был обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу (ФИФА) 2026 года. Тем не менее, руководящий орган европейского футбола предоставил ему новую возможность в конце этого лета.