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Красный Полумесяц Ирана получит 21 российский вертолет
Россия и Иран подписали соглашение о поставке 21 вертолета Ми-171, которые будут использоваться для медицинских, спасательных и транспортных операций
Сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану было отказано во въезде в США
Он должен был обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу (ФИФА) 2026 года. Тем не менее, руководящий орган европейского футбола предоставил ему новую возможность в конце этого лета.
Турецкий путь к миру в эпоху глобального хаоса
Дипломатия, посредничество и человеческая цена стабильности