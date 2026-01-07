ПОЛИТИКА
Протестующие в Иране захватили первый город
Уличные демонстранты взяли под контроль город Абданан на западе страны
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ильгар Исмаиллы
Как Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба международного порядка
Операция в Каракасе стала не торжеством справедливости, а манифестом новой эры — эры права сильного
Джейхун Аширов
Обменял ли Трамп Тайвань и Украину на Венесуэлу?
Магомед Туати
Год людоедов
Автор
Магомед Туати
Израиль признал Сомалиленд — и окончательно признал себя
Автор
Ильгар Исмаиллы
Иммиграционная полиция США пошла по стопам НКВД и гестапо
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Об этом сообщил в соцсетях премьер‑министр страны
Лидер йеменских сепаратистов бежал в неизвестном направлении
Айдарус аз‑Зубейди должен был вылететь в Эр-Рияд на переговоры
Трамп диктует Венесуэле: прогнать русских и китайцев
США требуют от Венесуэлы изгнать разведчиков Китая, России, Ирана и Кубы, а также разорвать экономические связи с этими странами
Когда Макрон позвонит Путину?
Французский лидер заявил, что поговорит с российским коллегой в ближайшие недели
Министр Фидан о роли Турции в экономическом возрождении Украины
Глава турецкого МИД выступил перед представителями СМИ в Париже
