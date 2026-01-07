ПОЛИТИКА
Протестующие в Иране захватили первый город
Уличные демонстранты взяли под контроль город Абданан на западе страны
Ильгар Исмаиллы
Джейхун Аширов
Магомед Туати
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Об этом сообщил в соцсетях премьер‑министр страны
Лидер йеменских сепаратистов бежал в неизвестном направлении
Айдарус аз‑Зубейди должен был вылететь в Эр-Рияд на переговоры
Трамп диктует Венесуэле: прогнать русских и китайцев
США требуют от Венесуэлы изгнать разведчиков Китая, России, Ирана и Кубы, а также разорвать экономические связи с этими странами
Когда Макрон позвонит Путину?
Французский лидер заявил, что поговорит с российским коллегой в ближайшие недели
Министр Фидан о роли Турции в экономическом возрождении Украины
Глава турецкого МИД выступил перед представителями СМИ в Париже
