OPINION DETAIL
Как Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба международного порядка
Операция в Каракасе стала не торжеством справедливости, а манифестом новой эры — эры права сильного
Джейхун Аширов
Война дипломатов: как переговорщики Трампа столкнулись из-за Украины
6 мин чтения
Обменял ли Трамп Тайвань и Украину на Венесуэлу?
Почему теория о сговоре США с Москвой и Пекином после захвата Мадуро не выдерживает критики
Год людоедов
Этот год не нуждается в календаре. Он запомнился не датами, а криками. Не саммитами, а братскими могилами. Не заявлениями лидеров, а молчанием тех, кто называл себя хранителями права, свободы и человеческого достоинства.
Фантомные дроны: резиденцию Путина (не) атаковали, но мир убили
Стал ли 29 декабря 2025 года днем, когда последний шанс на мир был официально похоронен?
Израиль признал Сомалиленд — и окончательно признал себя
Израиль признал Сомалиленд — решение характерное, симптоматичное и столь же экзотическое, каким становится и сам Израиль, все дальше отдаляющийся от международного права, дипломатии и доверия, превращаясь в уродливое пугало для всего мира
