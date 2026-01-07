На максимальных значениях. Будут ли в 2026 году дорожать золото и серебро?

Цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические максимумы. В уходящем 2025 году драгоценные металлы подорожали на 70% и 150% соответственно. Стоит ли ждать новых рекордов в следующем году — в материале TRT на русском