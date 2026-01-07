НОВАЯ СИРИЯ
Министр Фидан о роли Турции в экономическом возрождении Украины
Глава турецкого МИД выступил перед представителями СМИ в Париже
Сирия требует деоккупации территорий
Дамаск возобновил переговоры с Израилем при посредничестве США, настаивая на выводе иностранных сил
В Сирии предотвратили серию террористических атак
В МВД страны заявили, что группировка ДАЕШ планировала атаковать людей, празднующих Новый год
Взрыв в сирийской мечети: трое погибших
Сирийские власти начали расследование
