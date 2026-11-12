МНЕНИЕ
Эммет Имани (Emmett Imani)Эммет Имани (Emmett Imani)
Один народ — одна дорога
Мнение
Семь побед — и на выход: что происходит с мусульманами в UFC
Автор Эльшад Мусаоглу (Elshad Musaoglu)
Трамп теряет Конгресс: что изменится для Израиля и арабских союзников США?
Автор Тогрул Исмаил
Демократы связывают руки Трампу: что ждет Москву и Тегеран?
Автор Сабир Аскероглу
Украинский конфликт вступает в новую дипломатическую фазу
Автор Ильяс Кемалоглу
Ближний Восток на пороге нового порядка безопасности?
By Сабир Аскероглу
АНАЛИТИКА
Нетаньяху уйдет, война останется?
Тогрул ИсмаилТогрул Исмаил
Шутка с инструкцией по применению: Али Джи вернулся в мир иной
Эльшад Мусаоглу (Elshad Musaoglu)Эльшад Мусаоглу (Elshad Musaoglu)
Мир для Украины без Украины?
Тогрул ИсмаилТогрул Исмаил
Йеменский кризис: какую роль играет Турция?
Автор Сабир Аскероглу
Дизель, как новый двигатель геополитики
Автор Елена Старохозяева
Ормуз и новая архитектура безопасности Басрийского залива: какую роль может сыграть Турция?
Автор Тогрул Исмаил
Давление на Израиль в ООН: от риторики к политическим последствиям
Автор Сабир Аскероглу
Турция и ООН: мир перерос пятерку
Автор Сабир Аскероглу
Как примирение Ливии укрепит позиции Турции?
Автор Тогрул Исмаил
Троянский конь Израиля: как «Щит Ахилла» экспортирует нестабильность
By Клаус Юргенс (Klaus Jurgens)
Авторское мнение
Сабир Аскероглу
От «евразийских Балкан» к мусульманскому НАТО
Кемаль Инат (Prof. Dr. Kemal İnat)
Почему европейские избиратели голосуют за крайне правых?
Тогрул Исмаил
Шаг до столкновения? Насколько вероятна война России и НАТО
Эммет Имани (Emmett Imani)
Цифры сходятся. История вокруг них — нет
Россия в Сирии: влияние ушло, присутствие осталось
By Сабир Аскероглу