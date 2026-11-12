Мнение
Семь побед — и на выход: что происходит с мусульманами в UFC
Почему UFC расстается с непобежденными мусульманскими бойцами, сколько побед им нужно для титульного шанса — и как в этой истории появляются семья Эмануэль и сионистская террористическая организация «Иргун»
Переговоры Турции, Саудовской Аравии и Пакистана с Ираном открыли перспективу более широкого регионального сотрудничества. Может ли Мекканское соглашение стать не только оборонным союзом, но и основой для диалога с Тегераном по вопросам безопасности?
АНАЛИТИКА
Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО
Авторское мнение