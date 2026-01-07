МИР
ПОЛИТИКА
ТУРЦИЯ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
ВОЙНА В ГАЗЕ
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
OPINION
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Об этом сообщил в соцсетях премьер‑министр страны
OPINION
Мадуро совсем скоро предстанет перед судом
Ожидается, что адвокаты свергнутого венесуэльского лидера будут оспаривать законность его ареста
Глава СБУ уходит в отставку?
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Буданов возглавит Офис президента Украины
Командир РДК жив?
Мадуро совсем скоро предстанет перед судом
Ожидается, что адвокаты свергнутого венесуэльского лидера будут оспаривать законность его ареста
Глава СБУ уходит в отставку?
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Буданов возглавит Офис президента Украины
Командир РДК жив?
В Украине разместят миротворцев и военные базы
Соответствующую декларацию подписали в Париже Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер
Трамп опасается импичмента
Президент США призвал соратников по Республиканской партии «проявить сплоченность»
Облигации Telegram на полмиллиарда долларов заблокированы из-за санкций?
Об этом сообщают источники СМИ
Мачадо обещает вернуться в Венесуэлу
Политик заявила, что ее движение способно с перевесом победить на свободных выборах
Премьер-министр Гренландии резко отреагировал на заявления Трампа
Свое недовольство ситуацией также выразили лидеры стран ЕС
Мадуро совсем скоро предстанет перед судом
Ожидается, что адвокаты свергнутого венесуэльского лидера будут оспаривать законность его ареста
Глава СБУ уходит в отставку?
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Буданов возглавит Офис президента Украины
Командир РДК жив?
Мадуро совсем скоро предстанет перед судом
Ожидается, что адвокаты свергнутого венесуэльского лидера будут оспаривать законность его ареста
Глава СБУ уходит в отставку?
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Буданов возглавит Офис президента Украины
Командир РДК жив?
Загрузить больше
1x
00:00
00:00