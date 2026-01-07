МИР
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Об этом сообщил в соцсетях премьер‑министр страны
В Украине разместят миротворцев и военные базы
Соответствующую декларацию подписали в Париже Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер
Трамп опасается импичмента
Президент США призвал соратников по Республиканской партии «проявить сплоченность»
Облигации Telegram на полмиллиарда долларов заблокированы из-за санкций?
Об этом сообщают источники СМИ
Мачадо обещает вернуться в Венесуэлу
Политик заявила, что ее движение способно с перевесом победить на свободных выборах
Премьер-министр Гренландии резко отреагировал на заявления Трампа
Свое недовольство ситуацией также выразили лидеры стран ЕС
