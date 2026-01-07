СЛУШАТЬ
Audios Horizontal Carousel Listing
Переговоры по Украине: прогресс есть, прорыва нет. Иран пригрозил Израилю ударом
05:59
Президент Эрдоган обсудил Газу и Венесуэлу с Трампом. В Германии ответили на угрозы Медведева
07:54
Трамп не верит России. Китай предостерег США
06:54
РФ оккупировала более 4000 км² Украины в 2025 году. Крупнейшие протесты в Иране
07:57
БПЛА атаковали Туапсе. ОАЭ идут на попятную. Киев раскритиковал Индию и ОАЭ
09:23
Listen Radio Large