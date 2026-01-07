КУЛЬТУРА
Кевин Спейси стал бездомным
Актер был вынужден продать собственное жилье из-за трудного финансового положения
Саудовская Аравия разрешила GTA
Саудовская Аравия и ОАЭ разрешили популярную игру после введения рейтинга 21+
Мусульманам на Урале вернули историческую мечеть
Трамп продолжает крестовый поход на Гарвард
В Европе вспомнили Сребреницу, осудив геноцид в Газе
Всплеск исламофобии в США на фоне угроз Трампа Мамдани
Похищенный нацистами Климт ушел за $236 млн
«Портрет Элизабет Ледерер» стал вторым самым дорогим произведением искусства в аукционной истории
Правительство Испании встало на защиту местных мусульман
Испанское правительство вслед за католическими епископами требует от муниципалитета Хумилья отменить запрет на мусульманские мероприятия
Мадонна призвала Папу Римского посетить Газу
Певица подчеркнула необходимость полного открытия гуманитарных коридоров
OpenAI объявила о выпуске GPT-5
Новая модель стала более точной и реже допускает вымышленные ответы
Турция лидирует по числу археологических находок
Президент Эрдоган объявил о возвращении тысяч исторических артефактов
