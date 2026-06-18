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OPINION
ВОЗ оценила риск вспышки хантавируса
В организации заявили, что случаи на круизном судне не означают начало новой пандемии, а риск для общественного здравоохранения остается низким
OPINION
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Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
В Турцию прибыл самолет с 114 пациентами и 86 сопровождающими их лицами из сектора Газа на борту. Им окажут необходимую медицинскую помощь
Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
В Турцию прибыл самолет с 114 пациентами и 86 сопровождающими их лицами из сектора Газа на борту. Им окажут необходимую медицинскую помощь
Мощное землетрясение вызвало цунами на северном побережье Японии
После землетрясения магнитудой 7,6 на северо-востоке страны объявлено предупреждение о цунами и приостановлено движение скоростных поездов
На Камчатке объявили угрозу цунами
На восточном побережье Камчатки после землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами
Эбола вернулась и начала убивать африканцев
Демократическая Республика Конго объявила о новой вспышке смертельного вируса
Цунами ударило по российскому флоту
Спутники зафиксировали повреждение пирса базы атомных подлодок на Камчатке после цунами, вызванного мощным землетрясением 30 июля
Одно из сильнейших землетрясений в истории вызвало цунами в Тихом океане
Толчки у Камчатки вызвали волны, достигшие берегов Гавайев. Объявлены массовые эвакуации от Японии до Эквадора
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Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
В Турцию прибыл самолет с 114 пациентами и 86 сопровождающими их лицами из сектора Газа на борту. Им окажут необходимую медицинскую помощь
Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
В Турцию прибыл самолет с 114 пациентами и 86 сопровождающими их лицами из сектора Газа на борту. Им окажут необходимую медицинскую помощь