ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Экология и здоровье

ВОЗ оценила риск вспышки хантавируса
В организации заявили, что случаи на круизном судне не означают начало новой пандемии, а риск для общественного здравоохранения остается низким
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OPINION
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Мощное землетрясение вызвало цунами на северном побережье Японии
После землетрясения магнитудой 7,6 на северо-востоке страны объявлено предупреждение о цунами и приостановлено движение скоростных поездов
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