Протестующие в Иране захватили первый город
Косово получило турецкие ракетные комплексы OMTAS
Пожар на российской нефтебазе
Видео
В Тегеране силовики разогнали протест у Гранд-базара на фоне обвала риала
00:38
Генеральный прокурор Венесуэлы потребовал от США вернуть в страну президента Мадуро и его жену
00:43
Президент Эрдоган: Венесуэлу нельзя втягивать в нестабильность
01:07
Глава МИД Израиля: признание Сомалиленда – это «морально правильный поступок»
00:29
Аудио
Переговоры по Украине: прогресс есть, прорыва нет. Иран пригрозил Израилю ударом
05:59
Президент Эрдоган обсудил Газу и Венесуэлу с Трампом. В Германии ответили на угрозы Медведева
07:54
Трамп не верит России. Китай предостерег США
06:54
РФ оккупировала более 4000 км² Украины в 2025 году. Крупнейшие протесты в Иране
07:57
БПЛА атаковали Туапсе. ОАЭ идут на попятную. Киев раскритиковал Индию и ОАЭ
09:23
Иран обещает жесткий ответ
В КСИР заявили, что армия страны готова «решительно ответить на любую агрессию»
OPINION
opinion
Какое сообщение Нетаньяху просил Путина передать Ирану?
Израильские власти опасаются, что неверная оценка ситуации в Тегеране может спровоцировать удар по стране
Израиль за прошлый год задержал более 40 палестинских журналистов
Среди них — 8 женщин, отметили в организации PJS
Израиль одобрил строительство незаконных поселений в форпосте Са-Нур
Соответствующий план утвердил израильский Высший планировочный совет
В ОАЭ заявили о прекращении военной операции в Йемене
Соответствующее сообщение распространило Министерство обороны страны
Йемен потребовал от сил ОАЭ покинуть страну
Президентский совет страны также аннулировал пакт о безопасности с Объединенными Арабскими Эмиратами
