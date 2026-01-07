БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
Облигации Telegram на полмиллиарда долларов заблокированы из-за санкций?
Об этом сообщают источники СМИ
OPINION
Рекордный оборонный и аэрокосмический экспорт Турции
В этом году данный показатель достиг $8,5 миллиарда долларов
Мессенджер Мах в России могут приравнять к паспорту
Россиян хотят лишить Google
Звонки в Россию из «недружественных» стран могут заблокировать
Сбои в работе мессенджера Max в России
Франция вслед за Австралией запрещает соцсети для детей
Соответствующий законопроект в начале января обсудит парламент страны
ОАЭ могут приобрести долю в компании-производителей ракет «Фламинго»
Потенциальная сделка оценивается приблизительно в $760 миллионов
Путин посоветовал Дурову вести бизнес в Израиле?
Утверждается, что после встречи с российским президентом предприниматель решил перенести свои проекты за границу
TikTok станет частично американским
Соответствующее соглашение подписало руководство популярного видеосервиса
